Der US-Präsident hatte am Wochenende angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Im Vergleich zu vorherigen Zollankündigungen hielten sich die Bewegungen auch an den Aktienmärkten aber eher in Grenzen.