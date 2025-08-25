«Chairman Powell schaffte es am Freitag dann doch noch, den Markt zu überraschen und setzte damit den US-Dollar unter Druck», heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Die Aussagen des Fed-Chefs sprächen für eine tendenziell lockere Geldpolitik. «Und das nicht nur im September, sondern auch darüber hinaus» so der Experte des Instituts.