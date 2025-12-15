Zu Beginn der neuen Woche fehlen den Investoren noch die Impulse für Investitionsentscheide in die eine oder andere Richtung. Bereits am morgigen Dienstag werden indes in den USA die Daten zum Arbeitsmarkt vom Oktober und November nachgeliefert, welche aufgrund des wochenlangen Shutdowns bisher nicht publiziert worden waren. Dadurch sollte etwas mehr Licht auf die effektive Verfassung der US-Wirtschaft fallen.