Seit den Weihnachtsfeiertagen haben sich Dollar, Euro und Franken in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar um die Marke von 0,7890 gehandelt. Im Frühgeschäft waren es 0,7896 und an Heiligabend 0,7884 Franken.
Ähnlich verhält es sich beim Euro/Franken-Paar. Dieses kostet aktuell 0,9291 Franken nach 0,9288 am Morgen und 0,9287 am letzten Mittwoch. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1776 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1763, aber etwa gleich hoch wie vor Weihnachten (1,1780).
Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte am Morgen hingegen der japanische Yen, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Am Markt wird auf die jüngste Zinserhöhung verwiesen. Die japanische Notenbank hatte den Leitzins vor den Weihnachtsfeiertagen um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht und damit auf den höchsten Stand seit 1995. Zudem hatte die Notenbank weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.
awp-robot/pre/to
(AWP)