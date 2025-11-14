Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,7923 gehandelt. Das ist etwa gleich viel wie am Vorabend (0,7928). Allerdings wurde der Dollar am Donnerstagmorgen noch nahe 0,80 Franken bewertet. Der Euro hat zum Dollar nicht mehr weiter aufgewertet und kostet derzeit 1,1639 nach 1,1635 am späten Donnerstag. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9222 mehr oder weniger auf der Stelle.