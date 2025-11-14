Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,7923 gehandelt. Das ist etwa gleich viel wie am Vorabend (0,7928). Allerdings wurde der Dollar am Donnerstagmorgen noch nahe 0,80 Franken bewertet. Der Euro hat zum Dollar nicht mehr weiter aufgewertet und kostet derzeit 1,1639 nach 1,1635 am späten Donnerstag. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9222 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zwar ist in den USA der jüngste Shutdown nun Geschichte. Doch sind die Marktteilnehmer weiter verunsichert. Weil während des Shutdown wichtige Daten nicht veröffentlicht wurden, fehle die Orientierung bezüglich Konjunkturverlauf und Zinsentwicklung. Dass diese Wirtschaftsdaten noch veröffentlicht werden, ist ungewiss.
Zudem hatten Vertreter des Fed angesichts der anhaltenden Inflation und der Lücken in den offiziellen Daten nach dem Regierungsstillstand Vorsicht hinsichtlich einer weiteren Lockerung signalisiert. So sagte FOMC-Mitglieder Susan Collins, sie sehe eine hohe Hürde für eine Lockerung im Dezember.
Die Markterwartungen einer Zinssenkung seien dementsprechend zuletzt gesunken, schreibt die Helaba. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember wird am Markt nun noch mit gut 50 Prozent taxiert. Noch vor kurzem galt eine Zinssenkung als so gut wie sicher.
awp-robot/pre/ra
(AWP)