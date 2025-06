Über das Wochenende haben sich die Kurse am Devisenmarkt nur wenig verändert. Der Euro hat dabei zum Dollar und zum Franken leicht an Wert gewonnen. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9376 Franken. Am Freitagabend wurde der Euro noch zu 0,9366 Franken gehandelt.