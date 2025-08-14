Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte. So wurde das Euro/Dollar-Paar am Dienstagmorgen noch bei 1,1619 und das Dollar/Franken-Paar bei 0,8109 gehandelt. Nach den neuesten Inflationszahlen sei eine Zinssenkung des Fed nun so gut wie sicher und damit auch am Markt eingepreist, heisst es von Händlern.