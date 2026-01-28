Die Zinsentscheidung an sich sei keine Überraschung, die Anpassung der schriftlichen Formulierung zum Arbeitsmarkt aber schon, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So sei das Downside Risiko ersatzlos gestrichen worden und die zusätzliche Betonung einer Stabilisierung mache eine Zinssenkung während der verbleibenden Amtszeit von Jerome Powell noch unwahrscheinlicher. Marktteilnehmer müssten wohl mindestens bis zur ersten Sitzung unter einem Nachfolger im Juni warten