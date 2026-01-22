Aus europäischer Sicht sollte man sich nicht zu früh freuen, heisst es in einem Devisenkommentar der Commerzbank. Die Experten verweisen darauf, dass Details zur Einigung im Grönlandstreit noch nicht bekannt seien. «Selbst wenn es zu einer Einigung in dieser Sache kommen wird, ist nicht gesagt, dass die US-Regierung in den kommenden Monaten nicht wieder ein Thema finden wird, was das transatlantische Bündnis erneut infrage stellt», warnen die Experten.