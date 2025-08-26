Ein Grund dafür sei auch die aktuellen «strukturellen Belastungsfaktoren», konkret die Affäre um die Gouverneurin Lisa Cook. Trump will diese mit sofortiger Wirkung entlassen. Als Grund nannte er «hinreichende Gründe zu der Annahme», dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. Experten halten Trumps Begründung für vorgeschoben: «Trump will mit neuen Ernennungen das Fed schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen bringen», so ein Marktbeobachter.