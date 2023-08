Gegenüber dem Franken verlor der Euro derweil im Nachmittagshandel ebenfalls an Wert. Mit 0,9591 bewegt sich das EUR/CHF-Paar wieder unter der Marke von 0,96, von der es sich zuletzt noch deutlich abgehoben hatte. Der Kurs des US-Dollars trat gegenüber dem Franken derweil auf der Stelle. Das USD/CHF-Paar blieb bei 0,8775 fast auf demselben Niveau wie bereits am Mittag (0,8777). Am Vortag hatte es allerdings noch konstant unter 0,8760 notiert.