Das Dollar/Franken-Währungspaar kostete zuletzt 0,7902 nach 0,7885, wobei hier vor gut einer Woche noch 0,7960 bezahlt worden waren. Das Jahreshoch stammt hier von Mitte Januar bei 0,8043. Das Euro/Franken-Paar trat zuletzt bei Kursen von 0,9108 mehr oder weniger auf der Stelle, wobei das Tief vor 14 Tagen knapp unter 0,90 gelegen hatte. Letzte Woche hatte die Nationalbank (SNB) im Rahmen ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung ihre erhöhte Bereitschaft für Interventionen am Devisenmarkt zur Schwächung des Frankens betont, was dem Franken dann auch etwas zusetzte.