Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich seither in einer engen Spanne um die Marke von 0,7977. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1722 zeigt Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9350 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dem Devisenmarkt fehlt es schon davor an Impulsen. In den USA wurden wegen des «Shutdowns» keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht, falls der «Shutdown» vorher nicht beendet wird.
awp-robot/rw
(AWP)