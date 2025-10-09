Derweil setzt sich der Regierungsstillstand in den USA weiter fort. Dies übt einen leichten Druck auf den US-Dollar aus. So wird er aktuell zu 0,8007 Franken gehandelt nach 0,8020 am Vorabend. Auch das Euro/Dollar-Paar reflektiert mit 1,1644 die leichte Dollar-Abwertung. Am Vorabend notierte das Paar bei 1,1621. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9323 auf der Stelle.