Am Montagvormittag war der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex das Hauptereignis. Er stieg den sechsten Monat in Folge. «Das hört sich zunächst gut an, doch in Anbetracht des Schneckentempos der Aufwärtsbewegung liegt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer noch immer auf niedrigen Niveaus», kommentierte die VP Bank. «Das passt auch zum Zustand der deutschen Wirtschaft: Von nennenswerter konjunktureller Erholung kann nicht die Rede sein.»