Am Markt wirft die Zinsentscheidung der US-Notenbank bereits ihre Schatten voraus. Experten erwarten in der kommenden Woche überwiegend eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bei der wohl bekanntesten Verbraucherumfrage in den USA mit einer Stabilisierung gerechnet - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des Stillstands in den Regierungsbehörden.