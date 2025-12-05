Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8035 gehandelt und damit etwa gleich hoch wie am Morgen bzw. am Vorabend. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt. Derzeit kostet der Euro 1,1650 und damit minim niedriger als am Morgen (1,1657). Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9359 mehr oder weniger auf der Stelle.
Am Markt wirft die Zinsentscheidung der US-Notenbank bereits ihre Schatten voraus. Experten erwarten in der kommenden Woche überwiegend eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bei der wohl bekanntesten Verbraucherumfrage in den USA mit einer Stabilisierung gerechnet - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des Stillstands in den Regierungsbehörden.
Dagegen dürften die PCE-Daten, eigentlich das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, kaum Einfluss haben. Denn die Daten sind vom September, da viele Zahlen wegen des Shutdowns erst mit Verzögerung veröffentlicht werden.
Dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) am kommenden Donnerstag, einen Tag nach dem Fed, über die zukünftige Geldpolitik informiert, ist zwar auch ein Thema am Markt. «Auch hier sind die Erwartungen ganz klar», sagt ein Händler. Die SNB werde die Zinsen nicht weiter senken, sondern bei null Prozent belassen.
Derweil hätten auch die wieder etwas positiveren Signale für die kriselnde Industrie in Deutschland die Kurse kaum bewegt. Dabei sind die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich überraschend deutlich um 1,5 Prozent gestiegen. Auch im Vorjahresvergleich hellt sich die Lage etwas auf: Hier war der Rückgang deutlich geringer als erwartet.
