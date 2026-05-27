Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9149 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. Am Vormittag bleibt es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7857. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum verändert, wie das Kursniveau von 1,1644 zeigt.