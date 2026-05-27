Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9149 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. Am Vormittag bleibt es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7857. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum verändert, wie das Kursniveau von 1,1644 zeigt.
Sollte sich derweil in den nächsten Tagen eine Lösung im Iran-Krieg abzeichnen, dürfte laut Commerzbank der Euro davon durchaus profitieren und der Dollar etwas unter Druck geraten. Der Franken behält laut den Experten von Temple Bar Advisory indes bei einem weiterhin ungelösten Konflikt seinen «safe haven»-Status, bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen könne sich dieser aber dann etwas auflösen.
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(AWP)