Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen im frühen europäischen Geschäft in Grenzen. Händler beschreiben den Markt am letzten Tag des Jahres als ausgedünnt und ruhig. Das Euro/Franken-Paar hat sich wie schon am Vortag auch über Nacht um die Marke von 94 Rappen bewegt und notiert mit aktuell 0,9397 leicht darunter.