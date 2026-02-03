Im Vormittagshandel legte nun insbesondere der Euro zum Dollar etwas den Rückwärtsgang ein und fiel mit zuletzt 1,1794 wieder unter die Marke von 1,18. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9182 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch Dollar/Franken bewegt es sich in einer engen Spanne und bleibt mit 0,7785 klar unter der Schwelle von 0,78.
Im Tagesverlauf sind von der Konjunkturseite mangels Daten keine Impulse zu erwarten. Und auch mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf müssen Anleger insbesondere auf die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten verzichten. Denn das US-Arbeitsministerium kann aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands den Bericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen. Highlight der Woche wird somit wohl die EZB-Zinssitzung, auch wenn hier keine Änderungen des Leitzinses erwartet werden.
awp-robot/dm/to
(AWP)