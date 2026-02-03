Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstag etwas beruhigt. In den Vortagen war es nach der Nominierung von Kevin Warsh als neuem Fed-Präsidenten zu teils heftigen Ausschlägen gekommen. Die Korrektur an den Märkten sei allerdings nicht mit einer ausgeprägten Bewegung bei den Inflations- oder bei den Zinserwartungen einhergegangen, schränkt die Commerzbank ein. Es scheine eher ein «stimmungsbasierter Umschwung» gewesen zu sein.