Am Devisenmarkt zeigt sich am Mittwoch ein ruhiger Sommerhandel. Wenig marktbewegende Daten brachten nur geringe Impulse. So enttäuschte zwar die deutsche Industrie mit einem Auftagsdämpfer im Juni, derweil stiegen die Umsätze im Einzelhandel in der Eurozone wie erwartet an. Im Tagesverlauf bleibt es dann an der Konjunkturfront ruhig.