Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9219 weiter auf der Stelle. Ein Hauch von Schwäche ist bestenfalls beim Greenback auszumachen, wie sich beim Dollar/Franken und Euro/Dollar-Paar zeigt. So hat etwa das Euro/Dollar-Paar mit 1,1401 wieder die 1,14er Schranke passiert. Zum Franken hat sich der Dollar leicht auf 0,8086 abgeschwächt (Morgen 0,8996).