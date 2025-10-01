Auch im Tagesverlauf tat sich nicht viel. Daran änderte auch das Urteil des obersten US-Gerichts, dem Supreme Court, im Fall Lisa Cook nichts. Das Fed-Mitglied darf vorerst im Amt zu bleiben. Das Gericht stellte einen Antrag der Regierung bis zu einer mündlichen Anhörung in dem Fall zurück. Diese soll nach Gerichtsangaben im kommenden Januar stattfinden.