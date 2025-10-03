Und im Tagesverlauf sind auch nur wenige Impulse zu erwarten. Denn durch den US-Shutdown werden die eigentlich für den heutigen Nachmittag erwarteten wichtigen US-Arbeitsmarktdaten nicht wie geplant veröffentlicht. Damit fehlt Anlegern allerdings auch zunächst ein weiterer Hinweis auf den künftigen Zinspfad der Notenbank Fed.
Das Euro/Franken-Paar tritt am frühen Freitag bei Kursen von 0,9348 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. Mit 0,7978 bleibt der Kurs unter der Marke von 0,80. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1,1717 US-Dollar ebenfalls nur wenig verändert gegenüber dem Vorabend gehandelt.
awp-robot/dm/hr
(AWP)