Das Euro/Franken-Paar tritt am frühen Freitag bei Kursen von 0,9348 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. Mit 0,7978 bleibt der Kurs unter der Marke von 0,80. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1,1717 US-Dollar ebenfalls nur wenig verändert gegenüber dem Vorabend gehandelt.