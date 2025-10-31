Während diese zu Ende gehende Woche zahlreiche wichtige Datenpunkte parat hatte, dürfte es in der ersten November-Woche dann von Datenseite wieder etwas ruhiger werden. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich die US-Regierung noch immer im Shutdown befindet und damit auch der US-Arbeitsmarktbericht, der normalerweise immer am ersten Freitag jedes Monats veröffentlicht wird, erneut ausfallen dürfte, wie die Commerzbank schreibt.