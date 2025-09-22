So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9350 mehr oder weniger auf der Stelle. Derweil hat der US-Dollar seit Freitag leicht hinzugewonnen. So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar bei 0,7969 etwas höher als am Freitagabend (0,7955). Auch der Euro hat zum US-Dollar seither leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1734 nach 1,1748 gehandelt.