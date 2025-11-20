Aktuell wird der Dollar zu 0,8062 Franken gehandelt und damit etwa gleich hoch wie am Vorabend (0,8065). Auch das Euro/Franken-Paar hat sich in dieser Zeit bei Kursen von 0,9292 Franken kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung trat derweil gegenüber dem US-Dollar bei einem Kurs von 1,1526 Dollar ebenfalls praktisch auf der Stelle.
Der Dollar profitiere weiterhin von den Zweifeln an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Nach Einschätzung von Analysten verstärkte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung des Fed Zweifel an einer Zinssenkung zum Jahresende. Zwar habe eine klare Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses deutlich gemacht, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik angestrebt werde, heisst es in einem Kommentar der Dekabank. Allerdings zweifele ebenfalls eine Mehrzahl, ob eine erneute Zinssenkung bereits am 10. Dezember angebracht sei.
Für Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs des Fed sorgt auch die Entscheidung, die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober zu verschieben. Die Daten sollen gemeinsam mit dem November-Bericht am 16. Dezember veröffentlicht werden und damit nach der Fed-Zinssitzung.
Aktuell wird an den Finanzmärkten die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember auf nur noch etwa 30 Prozent einschätzt; am Vortag waren es fast 50 Prozent.
Zudem wird die US-Regierung am Nachmittag den verspäteten Arbeitsmarktbericht für September veröffentlichen. Nach dem teilweisen Stillstand der US-Behörden gelten die September-Daten als wichtiger Hinweis für die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt und könnten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.
awp-robot/pre/ra
(AWP)