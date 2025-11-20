Der Dollar profitiere weiterhin von den Zweifeln an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Nach Einschätzung von Analysten verstärkte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung des Fed Zweifel an einer Zinssenkung zum Jahresende. Zwar habe eine klare Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses deutlich gemacht, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik angestrebt werde, heisst es in einem Kommentar der Dekabank. Allerdings zweifele ebenfalls eine Mehrzahl, ob eine erneute Zinssenkung bereits am 10. Dezember angebracht sei.