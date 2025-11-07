Dagegen werde der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wegen des Shutdown wohl kaum veröffentlicht, heisst es weiter. Damit würden zum zweiten Monat in Folge Werte zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen fehlen, hält die Helaba fest. Derzeit fällt die Publikation der meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schliessung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten.