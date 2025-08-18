Wegweisend, insbesondere für das September-Meeting des FOMC, dürfte aber die Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole (Freitag) sein. Die Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer unterlagen zuletzt deutlichen Schwankungen und befinden sich trotz teilweise ungünstigen Inflationsentwicklungen noch auf einem hohen Niveau. Am Markt wird erwartet, dass Powell den Markt für eine Zinssenkung im Septeber vorbereiten könnte.