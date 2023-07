Nachdem der Euro am Mittag unter 0,96 Franken gefallen, konnte er sich im späten Handel wieder etwas von den Verlusten erholen. Aktuell geht das Euro-Franken-Paar mit 0,9615 um und steht damit nur noch etwas tiefer als am Morgen (0,9637). Der Dollar wiederum hat zum Franken an Wert gewonnen. Mit der 0,8686 nähert er sich wieder der Marke von 0,87 Franken an.