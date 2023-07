Eingetrübte Unternehmensstimmung belastet Euro

Belastet wurde der Euro durch die sehr schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Die von S&P Global in einer Unternehmensumfrage erhobene Kennzahl für die Eurozone sank im Juli auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Indikator zeigt eine Schrumpfung der Wirtschaft an. Besonders stark schwächelt die Industrie. Bankökonomen interpretierten die Zahlen ernüchtert: "Die Rezession kommt näher", heisst es in einem Kommentar des Commerzbank-Experten Christoph Weil. "Die konjunkturellen Aussichten trüben sich weiter ein", warnte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank aus Liechtenstein.