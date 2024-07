Der Eurokurs hat am Mittwoch zum US-Dollar deutlich angezogen und damit an seine Aufwärtsbewegung seit Ende Juni angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung war am Nachmittag bis auf 1,0948 Dollar in die Höhe gesprungen und hatte den höchsten Stand seit dem 14. März erreicht. Zuletzt notiert der Euro etwas tiefer bei 1,0936 Dollar.