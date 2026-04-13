Die Stimmung wird im Handel als risikoscheu beschrieben. Zudem könnte die Ölpreis-Erholung zu einer restriktiveren Fed-Politik führen, hiess es im Handel. So konnte der Dollar seine Gewinne zum Euro am Montag halten, wie das Kursniveau von 1,1688 zeigt. Zum Franken wird die Gemeinschaftswährung mit 0,9236 Franken etwas tiefer gehandelt als am frühen Morgen.