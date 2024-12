Der Währungspaar Dollar/Franken wird aktuell zu 0,8856 gehandelt. Das ist etwas tiefer als am Morgen (0,8884). Auch gegenüber dem Euro ist der Franken leicht teurer geworden. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 0,9294 nach 0,9317 Franken im frühen Geschäft. Derweil wird der Euro am späten Nachmittag zu 1,0495 US-Dollar gehandelt nach 1,0487 am Morgen. Damit ist das Währungspaar wieder unter die Schwelle von 1,05, über der er um die Mittagszeit noch notiert hatte.