Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8040 Franken gehandelt. Auch der Euro kostet mit 0,9283 Franken etwas weniger als am Vorabend. Die Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1546 zeigt.