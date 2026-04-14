Gegen Dienstagmittag kostet der US-Dollar noch 0,7808 Franken und damit deutlich weniger als am Morgen. Der Euro wird derweil bei 0,9201 Franken gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am frühen Morgen. Zum US-Dollar notiert der Euro dabei mit 1,1784 ein wenig höher als am frühen Morgen.