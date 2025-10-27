Ökonomische Gründe für eine weitere Zinssenkung der SNB gebe es jedoch keine, meint er. Der Franken sei zwar stark, aber keine Belastung für die Gesamtwirtschaft. «Trotz des Dollar-Einbruchs und der kürzlichen Euroschwäche ist der Franken im Vergleich zu Anfang 2024 nur um 2 Prozent teurer.» Dies sei ein Anstieg, den der Inflationsvorteil für die Unternehmen mehr als kompensiert habe.