In den USA gilt eine Zinssenkung als höchstwahrscheinlich, zumal die Inflationsdaten am vergangenen Freitag eher nach unten überrascht hatten. Für die Eurozone wird hingegen mit keiner Veränderung gerechnet. Daran haben auch die neusten Ifo-Zahlen aus Deutschland nichts geändert. Im Oktober stieg das Ifo-Geschäftsklima um 0,7 Punkte auf 88,4 Punkte, Analysten hatten im Schnitt nur 88,0 Punkte erwartet.