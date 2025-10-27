Der EUR/CHF-Kurs notiert gegen Montagnachmittag bei 0,9266 nach 0,9260 am Morgen, das Duo USD/CHF bei unveränderten 0,7963. Entsprechend ist auch im EUR/USD-Paar nur einen sehr geringer Anstieg auf 1,1636 von 1,1629 zu sehen.
Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen zurück, hiess es von Marktbeobachtern. Im weiteren Verlauf der Woche sind Zinsbeschlüsse der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigt.
In den USA gilt eine Zinssenkung als höchstwahrscheinlich, zumal die Inflationsdaten am vergangenen Freitag eher nach unten überrascht hatten. Für die Eurozone wird hingegen mit keiner Veränderung gerechnet. Daran haben auch die neusten Ifo-Zahlen aus Deutschland nichts geändert. Im Oktober stieg das Ifo-Geschäftsklima um 0,7 Punkte auf 88,4 Punkte, Analysten hatten im Schnitt nur 88,0 Punkte erwartet.
awp-robot/ra/cg
(AWP)