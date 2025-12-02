Indes hat sich der Preisauftrieb in der Eurozone unerwartet etwas verstärkt. Während Analysten mit einer unveränderten Inflation von 2,1 Prozent gerechnet hatten, lag diese im November nun bei 2,2 Prozent und damit weiter leicht über dem Ziel der EZB. Diese hatte den Leitzins zuletzt nicht angetastet und auch für die nächste Zinssitzung wird keine Änderung erwartet.