Das Dollar/Franken-Paar steht denn auch im Vergleich zum frühen Handel unverändert auf 0,8048. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie der Kurs von 1,1603 zeigt.
Auch bei Euro/Franken-Paar bleiben grosse Bewegungen aus - mit 0,9338 bleibt der Kurs in einer engen Spanne.
Die Commerzbank erwartet in nächster Zeit dann eine leichte Abwärtstendenz im Dollar. Denn angeblich habe sich US-Präsident Trump für Kevin Hasset als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden. Und damit würden die Chancen auf ein zukünftig taubenhaftes Fed steigen. Bleibe gleichzeitig Steven Miran im Amt, wären diese Chancen noch höher.
Indes hat sich der Preisauftrieb in der Eurozone unerwartet etwas verstärkt. Während Analysten mit einer unveränderten Inflation von 2,1 Prozent gerechnet hatten, lag diese im November nun bei 2,2 Prozent und damit weiter leicht über dem Ziel der EZB. Diese hatte den Leitzins zuletzt nicht angetastet und auch für die nächste Zinssitzung wird keine Änderung erwartet.
awp-robot/dm/rw
(AWP)