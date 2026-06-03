Laut Raiffeisen verdichteten sich die Anzeichen, dass die EZB ihre Zinsen im Juni anheben wird, während für die SNB wohl kein Handlungsbedarf bestehe. Der perspektivische Zinsvorteil stütze den Euro, gleichzeitig profitiere der Franken wie auch der Dollar von seinem Status als sicherer Hafen angesichts der Unsicherheiten rund um den Nahost-Konflikt. Daher dürfte der insgesamt volatile Seitwärtstrend zunächst weitergehen.