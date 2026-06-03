Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9166 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Vormittag blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7894. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1612 zeigt.
Laut Raiffeisen verdichteten sich die Anzeichen, dass die EZB ihre Zinsen im Juni anheben wird, während für die SNB wohl kein Handlungsbedarf bestehe. Der perspektivische Zinsvorteil stütze den Euro, gleichzeitig profitiere der Franken wie auch der Dollar von seinem Status als sicherer Hafen angesichts der Unsicherheiten rund um den Nahost-Konflikt. Daher dürfte der insgesamt volatile Seitwärtstrend zunächst weitergehen.
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(AWP)