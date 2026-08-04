Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9321 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch zum Dollar geht es mit Kursen von aktuell 0,8098 Franken im Vergleich zum frühen Morgen seitwärts. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt und steht aktuell bei 1,1510.
Am Nachmittag rückt zunächst die Handelsbilanz in den Blick, danach folgen der Auftragseingänge für die Industie und langlebige Güter sowie der Jolts-Bericht für die offenen Stellen. Letzterer ist der erste Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und gerade angesichts der fehlenden Klarheit durch den neuen Fed-Chef würden Konjunkturdaten wieder wichtiger, heisst es dazu von Experten.
awp-robot/dm
(AWP)