Am Nachmittag rückt zunächst die Handelsbilanz in den Blick, danach folgen der Auftragseingänge für die Industie und langlebige Güter sowie der Jolts-Bericht für die offenen Stellen. Letzterer ist der erste Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und gerade angesichts der fehlenden Klarheit durch den neuen Fed-Chef würden Konjunkturdaten wieder wichtiger, heisst es dazu von Experten.