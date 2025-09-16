Sowohl das Euro/Franken-Paar (0,9347) als auch US-Dollar/Franken (0,7935) bewegen sich am frühen Morgen im Vergleich zum Vorabend kaum von der Stelle. Auch hat sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar in dieser Zeit kaum verändert, wie ein Kursniveau von 1,1779 zeigt.