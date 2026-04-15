Im Verlauf des Vormittags kam aus der Eurozone lediglich eine etwas höhere Inflation in Frankreich an den Markt, die wenig Beachtung fand. Am Nachmittag rückt dann mit dem Empire-State-Index ein US-Stimmungsindikator in den Fokus. Dieser dürfte einen weiteren Eindruck über die konjunkturellen Perspektiven nach der mittlerweile siebten Kriegswoche liefern. Am Abend rückt dann mit dem Beige Book noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed in den Fokus.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9210 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum. Am Vormittag schwankte es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7815. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit weitgehend stabil gezeigt, entfernt sich aber mit Kursen von 1,1784 wieder etwas weiter von der Marke von 1,18.
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(AWP)