Im Verlauf des Vormittags kam aus der Eurozone lediglich eine etwas höhere Inflation in Frankreich an den Markt, die wenig Beachtung fand. Am Nachmittag rückt dann mit dem Empire-State-Index ein US-Stimmungsindikator in den Fokus. Dieser dürfte einen weiteren Eindruck über die konjunkturellen Perspektiven nach der mittlerweile siebten Kriegswoche liefern. Am Abend rückt dann mit dem Beige Book noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed in den Fokus.