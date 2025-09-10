So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9331 im Vergleich zum Morgen mehr oder weniger auf der Stelle, und auch das US-Dollar/Franken-Paar bewegt sich bei Kursen von 0,7971 kaum. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum Dollar in diesem Zeitraum ebenfalls nur leicht bewegt und hält sich mit 1,1707 knapp über der Marke von 1,17.