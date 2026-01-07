So rücken am Vormittag insbesondere die Preisdaten aus dem Euroraum in den Fokus. Die Inflation dürfte dank tieferer Energiepreise gesunken sein und damit die Sicht der EZB bestätigen, dass sie «in the right place» ist, schreibt die Commerzbank. Damit sei auf absehbare Zeit keine Zinsänderung nötig. Es gebe eher Spekulationen, dass der erste Schritt zum Jahresende wohl eher nach oben sein könnte.