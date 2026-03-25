Derweil hebt die Commerzbank mit Blick auf den Franken die jüngste Schwäche hervor. Die SNB werde nicht müde, eine Interventions-Drohkulisse aufrecht zu erhalten. Ob dies aber ausreicht, um einen neuen Test der 0,90er-Marke beim Euro/Franken-Paar zu verhindern, müsse sich zeigen, so die Experten. Das Währungspaar tritt im frühen Handel bei Kursen von 0,9157 mehr oder weniger auf der Stelle.