Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9141 mehr oder weniger auf der Stelle. Das gleiche gilt für das Dollar/Franken-Paar. In der Nacht bewegte es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7850. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1644 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1628.