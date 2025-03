Neben dem Franken sei auch der japanische Yen in diesem Umfeld verstärkt gesucht, heisst es im Handel. «Die Stimmung war schon vor der Ankündigung der US-Zölle am Mittwoch fragil genug, aber Präsident Trump verstärkte sie noch, als er Reportern sagte, dass die Zölle für alle Länder gelten würden und nicht nur für ein paar ausgewählte», heisst es in einem Kommentar.