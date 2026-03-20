Nach einer kurzen Gegenbewegung am Vortag zeigt sich der Euro im Freitagshandel wieder von seiner schwachen Seite. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9102 Franken gehandelt und damit nur noch leicht über der Marke von 91 Rappen, die er nach dem EZB-Entscheid vom Vortag zunächst klar überschritten hatte.