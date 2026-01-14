Das Euro/Franken-Paar hält sich mit Kursen von 0,9336 klar über der Marke von 0,93 und der Euro hat seit Dienstagmittag noch etwas zugelegt. Auch das Dollar/Franken-Paar rangiert mittlerweile stabil über 0,80. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne mit einem Kurs von zuletzt 0,8011. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1655 zeigt.