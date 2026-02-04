Allerdings sei die Unsicherheit über die künftige Fed-Politik und deren Unabhängigkeit noch nicht aus der Welt geschafft, gibt die Commerzbank zu bedenken. Denn zunächst müsse der Senat der Nominierung von Warsh zustimmen, was ein langwieriger Prozess sein könne. Zudem sei noch nicht klar, ob sich Jerome Powell für einen Verbleib im Board entscheiden werde.