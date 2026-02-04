Allerdings sei die Unsicherheit über die künftige Fed-Politik und deren Unabhängigkeit noch nicht aus der Welt geschafft, gibt die Commerzbank zu bedenken. Denn zunächst müsse der Senat der Nominierung von Warsh zustimmen, was ein langwieriger Prozess sein könne. Zudem sei noch nicht klar, ob sich Jerome Powell für einen Verbleib im Board entscheiden werde.
Mit Blick auf die anstehenden Konjunkturdaten dürften Anleger sich stark auf den heutigen ADP-Index konzentrieren, da trotz Ende des Shutdowns der offizielle US-Arbeitsmarktbericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht wird. Daneben rückt der ISM-Serviceindex in den Blick, der laut Helaba einem konjunkturell freundlichen Start in das erste Quartal wohl nicht entgegenstehen dürfte.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9171 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht bleibt es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7750. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1833 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1813.
awp-robot/dm/cg
(AWP)